AFF wil grond uit heel Vlaanderen verzamelen 28 juli 2018

Het Absolutely Free Festival (AFF) vraagt aan al zijn bezoekers om een grondstaal uit de eigen tuin mee te brengen naar het festivalterrein op 3 en 4 augustus. Door die aarde uit de vier windstreken samen te brengen, wordt een symbolische Limburgse 'oer-aarde' gecreëerd. Die oer-aarde zal onderzocht worden op mogelijke vervuiling. Voor wie geen tuin heeft: het stukje grond mag ook van een geliefkoosd plekje in de buurt komen. "Hopelijk zullen vele honderden bezoekers op die wijze samen een symbolische Limburgse 'oer-aarde' creëren", aldus de organisatie. Volgend jaar zal op die aarde groenten worden geteeld. "De hopelijk rijke oogst zal later verwerkt worden tot maaltijden die via liefdadigheidsinitiatieven verdeeld worden. Op die wijze krijgt het festival, maar geeft het tegelijk ook weer." Wie wil, doet de aarde best in een gesloten pot, en raak het staal niet aan met handen of vuile handschoenen. Hang een etiket op het gesloten potje met daarop de naam van je gemeente. Het potje kan je afgeven aan de ingang van het festival. AFF ontvangt dit jaar op 3 en 4 augustus meer dan 35 acts op het festivalterrein aan C-Mine in Genk. (LXB/MMM)