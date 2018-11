Addax Motors verhuist productie van

elektrische bestelauto’s naar Deerlijk “100 wagens gebouwd, en nu scheiden de wegen” LXB

19 november 2018

12u00 0 Genk Addax Motors, die elektrische bestelwagens maakt, stopt met de productie in Genk. Ze brengt de montagelijn van Rhenus SML (een dochter van de Rhenus Automotive Groep) - een voormalig toeleveringsbedrijf aan de achterkant van de fordfabriek - over naar de hoofdzetel in Deerlijk nabij Kortrijk. “Jammer dathet hier nu eindigt, maar het gebeurt in een goeie verstandhouding”, wist ons Bob Schreurs, de financieel directeur van Rhenus SML. De laatste kende na het sluiten van Ford en toeleveranciers een doorstart. Goed 25 mensen konden er aan de slag, vandaag zijn er dat 45.

Méér bestelauto’s

“We helpen hen ginder bij de opstart van de productielijn”, vulde hij aan. “Goed anderhalf jaar hebben we voor Addax bestelwagens gebouwd. Het zijn er een goeie 100 geweest, en nu houdt het op.” De operatie verhuis en opbouw van de lijn in Deerlijk gebeurt volgens Jean- Charles Carrette, de ceo van Addax Motors, in samenspraak met SML. “We willen volgend jaar 250 elektrische bestelauto’s gaan bouwen. Tegen 2020 gaan we naar 500 , en we willen daarna doorgroeien naar zo’n 1000 wagens per jaar”, liet hij horen.

Afstand

“Als we op grote schaal gaan produceren, is het wenselijker dat de ingenieurs en ontwerpers voor de modellen samen met de productielijn op één centrale plek worden samengebracht. Bovendien hebben we de afstand tussen Genk en Deerlijk, toch goed 200 kilometer, onderschat”, vulde hij aan. SML heeft volgens hem wel de kennis en kunde om de wagens te produceren. “Maar ze zijn het niet gewoon om met kleine volumes te werken. We hebben in Deerlijk nog genoeg ruimte om de productielijn te plaatsen en grote aantallen wagens te bouwen.” Bob Schreurs ziet in de verschillende visie van de twee partners over de invulling en uitvoering van het ontwikkeling van het businessmodel mede als reden voor het vertrek van Addax Motors. “Hoe graag we de wagens gebouwd hebben, de productie was niet bepaald winstgevend. De kosten die we in de assemblage staken, komt niet langer overeen met wat we er uithalen.”

Aan boord

Of de verhuis van de productie naar Deerlijk gevolgen heeft voor het personeel dat bij SML aan de slag is. “Hier werken zo’n zes mensen aan de productie van de wagens. In géén geval verliezen ze hun werk. Integendeel, ze blijven aan boord. We schakelen hen in onze andere activiteiten in.” De hoofdactiviteit van SML is de logitisiek, meer bepaald het opslaan en waar gevraagd het monteren van onderdelen van auto’s. “We hebben nieuwe projecten in de automotive binnengehaald. Zo worden al op jaarbasis 150 containers met auto-onderdelen vanuit India naar hier vervoerd. Onze Indiase partner wil een voet aan de grond krijgen in Europa. En we leggen contacten met nog andere spelers in de automotive, toch onze core business”, liet Bob Schreurs verder nog verstaan. Met de nieuwe acitviteiten realiseren we dit jaar een verhoging van de ozmet met 10 procent. Hiervoor werden de nodige investeringen gedaan. Voor volgend jaar mogen we een gelijkaardige groei verwachten”, besloot hij.