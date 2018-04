Actiecomité: "Maak Zonhoverheide voor altijd natuur" 21 april 2018

Hoewel de Raad van State twaalf hectare natuur redde van de plannen van logistiekgigant H.Essers, is voor actiecomité Red de Zonhoverheide de kous niet af. "Zonhoverheide, natuur voor altijd", stond te lezen op hun bordjes op de gemeenteraad.





Raadslid Yves Grauwels (Pro Genk) en Kristien Kempeneers (Groen) lichtten de actie van Red de Zonhoverheide toe.





"We vragen alle fracties de Zonhoverheide voorgoed een natuurbestemming te geven", liet Grauwels horen. Daarvoor moet het beheersplan uit 2008 herbekeken worden. "Het plan geldt maar voor een deel van het Essersbos in Genk", stelt Grauwels. "We vragen dat het beheersplan in het groter verhaal van de Teut (natuurgebied in Zonhoven, red.) wordt opgenomen."





Burgemeester Wim Dries ziet geen reden om het plan te wijzigen. (LXB)