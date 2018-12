Acht jaar geleden werkte hij nog in de fabriek, nu maakt Genkenaar (37) culinaire reizen naar Brazilië en Thailand Dirk Selis

11 december 2018

13u20 0 Genk Tommy Cavaliere (37) schopte het dankzij de Hasseltse Hotelschool van fabrieksarbeider tot ‘Beste Chef van België’ in 2012. Na een ongelofelijk avontuur aan de zijde van sterrenchef Vicky Geunes trekt de Genkse chef vandaag de wijde wereld rond om er de culinaire geheimen te ontdekken in de straten van Bangkok over de stranden van de Waiheke eilanden tot de Braziliaanse jungle. Thuisblijvers kunnen alles volgen op chefsjourney.be

In 2010 werkte Tommy Cavaliere (37) uit Genk nog als arbeider in een chemiefabriek Nitto Denko. “Ik was vrij jong vader geworden en er moesten boterhammen op de plank komen. Zo trok ik naar de chemische fabriek. Al heel snel echter, had ik door dat het niets voor mij was, maar goed een vader heeft een verantwoordelijk voor zijn gezin te dragen. Dus ik schikte mij in mijn lot”

Fabriekspoort

Om even weg te vluchten uit het sombere fabrieksleven startte Tommy met kooklessen. “Voorzichtig begon ik op de avondschool van de Hasseltse Hotelschool.”, vertelt hij. “. Aanvankelijk als hobby, maar de passie voor het koken laaide op en is nooit meer gaan liggen.” Cavaliere trok z’n stoute schoenen aan en tikte tweesterrenchef Viky Geunes op de schouder. “Hij gaf me de kans van m’n leven. Na mijn uren in de fabriek en tijdens de weekends mocht ik als keukenkneusje aan de slag in zijn bekende restaurant ‘’t Zilte’ in Mol. De combinatie arbeider-amateurkok was zwaar, maar ik ben blij dat ik heb doorgebeten. Ik ben er hem eeuwig dankbaar voor.” In januari 2012 begon Tommy, vader van twee jonge kinderen, fulltime als chef te werken in restaurant ‘Innesto’ in Houthalen-Helchteren en kort daarna werd hij door de jury van de befaamde wedstrijd ‘Prosper Montagné’ tot Eerste Kok van België 2012 uitgeroepen.

Wereldreis

“Maar ik wilde meer, ik pakte mijn koffers en vertrok op culinaire wereldreis. Ik ben nog gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen maar diezelfde dag zat ik op een lijnvliegtuig richting Bangkok. Na ongeveer twee weken aan straatkraampjes en op markten te proeven, ging het richting het eiland Kho Phangan om er de Thaise BBQ te doorgronden. Eind oktober verliet ik Thailand op weg naar Singapore waar ik begin november ging dineren in kosmopolitische sterrenzaken. In Jakarta bestudeerde ik exotische ingrediënten. Vandaag vlieg ik naar Melbourne. Vanuit Melbourne reis ik via Great Ocean Road naar Phillip Island om uiteindelijk een week voor het nieuwe jaar in Sydney aan te komen. Medio januari is het de beurt aan Brazilië om daarna lokale restaurantjes in Sao Paulo en Rio de Janeiro te bezoeken en uiteindelijk sluit ik af in Mexico City.”

BBQ van kakkerlakken

“Ik besloot niets uit de weg te gaan en af te stappen van de plat getreden paden. Ik steek zowat alles in mijn mond wat ik voorgeschoteld krijg. Met soms rare gevolgen, zoals een dikke tong, geen gevoel in mijn keel of overgeven vanwege te pikant. Ik ben op markten geweest waar het bloed van de vers geslachte dieren over de vis liep en het krioelde van de aasvliegen. Ik ben op een zeer lekkere Thaise BBQ van een lokale gids uitgenodigd maar ik ben er drie dagen doodziek van geweest. De ingewanden van vis en vlees lagen samen op een schaal die wij dan moesten grillen op een huisgemaakte BBQ. Kers op de taart was dat ze al het bloed en sap in een kokende bouillon opvingen en er hun noedels met een rauw ei in klaarmaakten. Ik heb spinnen, kakkerlakken en krekels zien grillen maar niet geproefd. Daar stopt het voor mij.” zegt Cavaliere.

London op ‘t Eilandje

“Wanneer ik terug naar België keer, is het de bedoeling dat we al die ideeën en ervaringen bundelen in een nieuw restaurant op het Antwerps Eilandje. Enfin, de eetbare toch in ieder geval. Het restaurant gaat London heten en ligt aan de Antwerpse Londenbrug met zicht op het havenhuis. Ook ga ik de chefs die ik op mijn reis ontmoet in Antwerpen uitnodigen om er samen te koken. Maar dat is voor later, nu eerst in Melbourne zien te geraken.” besluit Tommy.

Wie wil kan de avonturen van Tommy volgen op www.chefsjourney.be