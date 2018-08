Absolutely Free Festival verzamelt 'oer-aarde' tijdens recordeditie 06 augustus 2018

02u37 0 Genk Het Absolutely Free Festival aan C-Mine Genk is elk jaar goed voor een paar opvallende acties en dat was dit jaar wederom niet anders. Niet alleen mochten bezoekers gratis binnen in ruil voor minstens drie lege batterijen, ook werkte het publiek mee aan de creatie van 'oer-aarde'.

Voor het grootschalig experiment werd gevraagd aan bezoekers om een grondstaal mee te nemen uit de eigen tuin. Daarop hingen ze een etiketje met de gemeente waaruit de aarde kwam. Door die aarde uit de vier windstreken samen te brengen, werd een symbolische Limburgse 'oer-aarde' gecreëerd. Die oer-aarde zal onderzocht worden op mogelijke vervuiling. Men zal in het labo onder meer kijken of er zware metalen in de aarde zitten. Daar stopt het verhaal niet. Op de verzamelde oer-aarde zullen volgend jaar groenten gekweekt worden. De hopelijk rijke oogst zal later verwerkt worden tot maaltijden die via liefdadigheidsinitiatieven verdeeld worden. Ook heel wat klassiekers op het festival waren terug: donaties voor het Absolutely Free Forest, oude materialen die op de weide een nieuw leven kregen, biologische en fairtrade dranken...





Dankzij het mooie weer en de vele acties werd het voor het festival zelfs een recordeditie: 9.000 feestvierders vonden de weg naar Genk. (BVDH)