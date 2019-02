Aantal ouders die de schoolrekening

25 februari 2019

12u00 0 Genk Een kwart van de scholen in Vlaanderen doet een beroep op een incassobureau om schoolfacturen die ouders van de kinderen niet kunnen betalen alsnog te gaan innen. Het zou gaan om facturen van gemiddeld 140 euro. Vooral in het secundair onderwijs zouden veel schulden zijn. Hoe zit dat in Genk? Gaby Colebunders, de eénmansfractie van de Pvda in de gemeenteraad van Genk, stelde hierover een vraag aan burgemeester Wim Dries (CD&V). Volgens de stadsmonitor zou zo’n 7 procent van de ouders in Genk problemen hebben om de schoolrekeningen te betalen. “Vooral Genk-Zuid, Kolderbos, Langerlo en Genk-Oost scoren hierbij het hoogst”, aldus Colebunders.

Een stijging

“Op basis van een rondvraag stellen we vast dat zowel basis- als middelbare scholen in Genk recent met een lichte stijging van het aantal onbetaalde facturen geconfronteerd worden”, reageerde Dries. “Veel scholen proberen een sociaal beleid te voeren zodat er geen incassobureaus moeten onder de arm genomen worden. Scholen laten weten enkel in uiterste gevallen zulke bureaus in te schakelen”. Om een volwaardige participatie aan de vrije tijd te bevorderen voor kinderen uit kansarme gezinnen wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde cultuurfonds. “Het OCMW komt maximaal met 300 euro per persoon en per jaar tussen. Het aantal aanvragen om beroep te doen op het fonds zit de laatje jaren in stijgende lijn. Met de tussenkomt worden onder andere schooluitstappen, de aankoop van een laptop, deelname aan bos- en sneeuwklassen gefinancierd”, besloot Wim Dries.