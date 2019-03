90 Limburgse ondernemers staan letterlijk in de spotlights LXB

25 maart 2019

12u00 0 Genk Nog tot en met woensdag staat op het Stadsplein in Genk een installatie met welgeteld 90 bakken met portretten van Limburgse ondernemers. ‘s Avonds lichten de bakken op zodat de ondernemers letterlijk in de spotlights komen te staan.

Vanaf donderdag verhuist de opstelling naar Hasselt waar de ondernemers een volle week te zien zijn. Het is een initiatief van het agentschap ondernemen van de Vlaamse overheid dat onder het motto “Ondernemers ondernemen voor iedereen” de ronde langs de Vlaamse steden doet. “Het zijn de lokale ondernemingen die in de picture staan”, vertelt Pieter- Jan Haesen van de dienst economie van de stad Genk. “Bij elke ondernemer staat een korte tekst waarin hij vertelt wat de bijdrage is van het ondernemen aan de maatschappij. Het agentschap wil een positief signaal geven aan de buitenwereld.”