800 vrouwen zien film Trio op Ladies Night in Euroscoop LXB

05 februari 2019

17u30 0 Genk Zo’n 800 vrouwen uit héél Limburg, die opdaagden voor de Ladies Night in het cinemaxcomplex Euroscoop op C Mine in Winterslag, keken niet enkel naar Trio, de eerste film van Matteo Simoni, Bruno Vanden Broecke en Ruth Beeckmans die eerder succes kenden met de komsiche tv- serie Saftey first. Ze kregen ook na afloop van de filmvertoning de drie makers, regisseurs, producers en acteurs in levende lijve te zien. Voor heel wat vrouwen de gelegenheid om selfies te maken met Bruno, Ruth of Matteo. Vooral de laatste - Matteo is afkomstig uit Hasselt - ging gretig in op de vele selfies die de vrouwen met hem maakten.

Het trio uit de gelijknamige film gaf in vier zalen waar hun “kindje” werd vertoond kort toelichting bij hun film. “Eigenlijk zijn we vertrokken van een toneelstuk dat we hebben verfilmd”, legde Matteo Simoni uit. ”Het tot stand komen van de film is een héél leerproces geweest. We hebben alles zelf geregeld. We zijn tevreden dat ons kindje in de zalen te zien is. Zo’n succes hadden we niet verwacht.”