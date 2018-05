800 inwoners willen ondergrondse afvalcontainers 19 mei 2018

02u37 1 Genk Marie-Therese Foesters en Maureen Moors voeren actie voor meer ondergrondse containers waar bewoners van appartementsblokken hun afval in kwijt kunnen. Ze hielden een petitie en verzamelden 768 handtekeningen, genoeg om het punt op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.

Dat het een probleem vormt bij veel bewoners van flats, blijkt uit de getuigenis van Foesters. "Ik heb geen garage en maar een kleine kelder", licht ze toe. "Hierdoor moet ik de groene container met afval uit de keuken op het terras zetten. Na enige tijd, en zeker als het warm weer is, komt de stank me tegemoet. Gezellig is anders! Ik zit graag buiten, maar dat is door de stank niet meer mogelijk."





Een ondergrondse afvalcontainer lost volgens raadslid Georges Houtmeyers (PVDA) het probleem op. "Veel Genkenaren kampen met hetzelfde probleem", zegt hij. "Op de wijk Sledderlo en op C Mine staan ze al. Waarom niet in de rest van de stad?" (LXB)