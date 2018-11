80.000 bezoekers voor The World of Tim Burton LXB

27 november 2018

12u00 0 Genk De expo The World of Tim Burton in C Mine in Winterslag heeft sinds de opening midden augustus liefst 80.000 bezoekers mogen verwelkomen. De tentoonstelling geeft een inkijk in het werk van de bekende Amerikaanse filmmaker en kunstenaar.

De stad had gemikt op 35.000 bezoekers, maar ontving er uiteindelijk 45.000 meer dan verwacht. “Het is de eerste keer dat we een tentoonstelling van zo’n allure met winst afsluiten”, zegt burgemeester Wim Dries. “De expo en de organisatie ervan heeft de stad 650.000 euro gekost. Nu bedragen de inkomsten 700.000 euro. We houden geld over.” Niet alleen de stad vaart er wel bij. Ook de hotels, winkels en horecazaken in de stad hebben een graantje meegepikt”, aldus nog Wim Dries.

De meeste bezoekers kwamen uit Wallonië of het noorden van Frankrijk. Opvallend veel groepen zijn komen kijken naar de wereld van de Hollywoodster. Zo’n 300 van de 500 groepen zijn scholen, de overige 200 zijn groepen toeristen.

Verkleed

Vooral tijdens de herfstvakantie was er een grote toeloop. “De absolute topdag bracht 1.800 bezoekers op de been”, zegt Hanne Put van de organisatie. Onder de bezoekers waren veel fans van Tim Burton en zijn artistieke creaties. “Velen liepen verkleed rond in de exporuimtes. Ze droegen het alom bekende strikje van Jack Skellington, hét personage uit de film Nightmare before Christmas. Ook zagen we veel fans rondlopen met zwart-witte sweaters.”