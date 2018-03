8.476 euro aan boetes geïnd in één dag 13 maart 2018

Politie CARMA voerde gisteren een gecoördineerde controleactie uit, in samenwerking met de sociale, arbeids- en wegeninspectie. Bij het kruispunt van de Henry Fordlaan en de Westerring werden 25 vrachtwagens gecontroleerd. Hierbij is een totaal bedrag van 8.476 euro geïnd. De helft van alle voertuigen bleek niet in orde. Vijf vrachtwagens waren overladen, drie vrachtwagens bleken niet gekeurd. Twee bestuurders waren niet in orde met de rij- en rusttijden en van één tachograaf was de ijking verlopen. (MMM)