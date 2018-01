72-jarige vrouw beroofd 29 januari 2018

Zaterdagnamiddag heeft een man een 72-jarige vrouw benaderd aan de Onafhankelijkheidslaan in Genk. De dader trok plots haar handtas weg en sloeg op de vlucht. De dader sprong in een auto die blijkbaar even verder klaar stond aan de Bevrijdingslaan. De wagen scheurde weg in de richting van de Emiel Van Dorenlaan. Het slachtoffer raakte bij de overval niet gewond. (RTZ)