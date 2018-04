700 kinderen beleven zonnige avonturen 19 april 2018

Zo'n 700 kinderen deden mee aan de Buitenspeeldag die plaatsvond in de speeltuin aan de Parklaan in Waterschei. Het is één van de honderd speelplekken die verspreid liggen in de stad en die zijn samengebracht op een kaart, gemaakt voor en door de jeugd zelf. De kinderen hadden de keuze uit meer dan 30 verschillende spelletjes waaronder een aantal verrassende. Zo konden ze voetballen tegen een interactieve voetbalmuur die uit 16 vlakken bestaat en aangestuurd wordt door een computer. Of de pamperpaal, waarbij de kinderen in een beveiligd harnas een paal beklimmen en er boven rechtop gaan staan.





(LXB)