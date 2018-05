600 kleuters testen fietsvaardigheden 09 mei 2018

Onder een brandende zon en onder het toeziend oog van hun (groot)ouders hebben gisteren 600 kleuters deelgenomen aan Genk Gordelt. Het initiatief moet kinderen aanzetten tot meer bewegen. De 5-jarigen reden op een afgeschermd parcours rondjes door de binnenstad.





"Op vijf jaar tijd zien we dat de behendigheid op de fiets verbetert", zegt Mona Gregoor van de organisatie. "In de beginjaren reden hier veel kinderen op fietsjes met twee steunwieltjes rond. Dat is sterk vermindert. We stellen verder vast dat de kinderen nu meer rondrijden met fietsen op kindermaat."





Maar het kan nog beter. "Remmen en bochten nemen, hebben de kinderen nog niet goed onder de knie" aldus Gregoor. Een ander werkpunt is het onderhoud van de fietsen. Vooral de kettingen en de remmen werkten bij niet iedereen naar behoren. (LXB)