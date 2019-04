6.189 euro geïnd aan openstaande verkeersbelasting MMM

05 april 2019

17u11 0 Genk De Vlaamse belastingdienst heeft via een politie-actie vrijdag een bedrag van 6.189 euro aan opstaande verkeersbelasting geïnd. Er werden ook tal van pv’s uitgedeeld.

Zestien personen droegen geen gordel. Twee personen hadden hun voertuigen niet ingeschreven, en twee anderen hadden geen rijbewijs. Drie wagens bleken niet gekeurd.

Een bestuurder die de controlepost in de Nieuwstraat in Genk met hoge snelheid voorbijraasde, is even later door de politie onderschept in de wijk Kolderbos. De 20-jarige Genkenaar had zijn auto achtergelaten in de wijk en hield zich verborgen in een garagebox in de Hondsbos. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken en er werden pv’s opgesteld voor onaangepast rijgedrag.