6.000 man telt af op Fruitmarkt ZO ZET LIMBURG HET NIEUWE JAAR IN XAVIER LENAERS

02u29 0 TONY VAN GALEN Met een glaasje cava in de hand en Regi op het podium kon voor deze vriendinnen het feest niet meer stuk. Genk Meester-sfeermaker Regi (Penxten) mocht op de New Years Bang aftellen van oud naar nieuw. Een kleine 6.000 feestvierders uit Genk en brede omgeving telden mee af, om met een massa kussen en bubbels 2018 welkom te heten. Coverband Super Shake met Geert Vanloffelt (leadzanger De Geest) mocht het publiek opwarmen. Regi ontbond niet veel later zijn duivels op de Fruitmarkt. "Waar zijn die handjes!?"

En inderdaad, de handjes gingen op de beats van Regi gezwind de lucht in. "We kunnen niet stil blijven staan, we dansen, springen en wiegen met de heupen", vertelt Sarah Caltabellotta. "Regi is de juiste man op de juiste plaats."





Niet enkel de jongeren maar ook de 40-plussers lieten zich helemaal gaan op de platen die Regi draaide. "Put your hands in the air", schreeuwde Regi meermaals. Het publiek volgde gedwee. Ook burgemeester Wim Dries kon de set van dj Regi pruimen. "Je voelt de vibraties bij het publiek." Volgens hem vierden niet enkel 6.000 Genkenaren in open lucht de jaarwiseling met een knalfeest. Ook op drie andere locaties in Genk kwamen 4.000 mensen bij elkaar om het nieuwe jaar vol overtuiging in te duiken.





TONY VAN GALEN Feestmeester Regi.

IJspiste open

Het feest breidde uit naar de overdekte ijspiste nabij de Fruitmarkt. Vorig jaar lag die er om middernacht verlaten bij. Niks daarvan bij de overgang van oud naar nieuw dit jaar.





Reuzenrad

Tientallen gingen al schaatsend het nieuwe jaar in. Zelfs het reuzenrad, met open gondels en 40 meter hoog, raakte tijdens de eerste minuten van 2018 goed bezet. "Genk en Regi vanuit de lucht zien, was een extra beleving", liet Muri (37) horen. "Het was eens iets anders." De Sylvesternacht in Genk is nog volgens burgemeester Dries probleemloos verlopen.