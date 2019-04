58 extra sociale jobs in provincie Limburg MMM

17 april 2019

17u47 0 Genk Vlaanderen gaat voor 400 voltijdse jobs zorgen bij maatwerkbedrijven. In Limburg gaat het over 58 extra voltijdse tewerkstellingen in 19 maatbedrijven. De bekendste daarvan is wellicht Bewel.

In totaal zijn er zo’n 16.000 arbeidsplaatsen in de sociale economie, waar er nu 400 bijkomen. Op termijn zouden daar 7.000 jobs moeten bijkomen.

“Mensen die moeilijk hun weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt verwerven zo niet alleen een inkomen, maar ook onafhankelijkheid en heel wat vaardigheden", zegt Vlaams parlementslid An Christiaens (CD&V). “Daarmee kunnen ze later terecht in het reguliere circuit. Het is belangrijk dat de overheid investeert in sociale tewerkstelling. Met de 400 bijkomende arbeidsplaatsen verbeteren we de levenskwaliteit van heel wat mensen op korte én lange termijn. Die kans willen we voor nog meer mensen creëren.”

Het totaal budget in de Vlaamse begroting voor collectief maatwerk bedraagt 394 miljoen euro, goed voor 16.000 jobs. De uitbreiding in 2019 voor Vlaanderen bedraagt 10 miljoen euro.