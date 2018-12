5776 deelnemers op Limburgse Warmathon, opbrengst 71.787 euro LXB

19 december 2018

12u00 0 Genk De eerste Warmathon die in Genk plaatsvond, kende succes. Het komt niet enkel door het groot aantal mensen die rondjes stapten of liepen rond de vijvers van het Park Molenvijvers. Ook de opbrengst van de Warmathon in het kader van de Warmste Week die nog tot eind van de week loopt, is een succes. Aan de Warmathon deden 5.776 Limburgers deel die hetzij in groep of hetzij individueel liepen of wandelden voor een goed doel dat ze voor het eerst sinds het ontstaan van de Warmathon zelf mochten bepalen.

Uit eerbetoon

Ook de opbrengst mag gezien worden. De deelnemers brachten met hun sportieve prestaties niet minder dan 71.787 euro bij elkaar. Elke deelnemers meost 15 euro betalen om te mogen deelnemen aan de Warmathon. De deelnemers konden daar bovenop nog een vrij bedrag naar keuze toevoegen. Een van de strafste deelnemers van het pak is Steven Van Lint uit Meisse. Na de Warmathon in Genk gaat hij nog vijf andere Warmathons lopen. Hij noemt z’n sportieve actie Manonnamie For Life. “Ik doe dat uit eerbetoon voor m’n moeder (de nonna) en m’n schoonmoeder (mammie). M’n moeder stierf 10 jaar geleden aan kanker,. Hetzelfde gebeurde met m’n schoonma. Ik ga 90 kilometer in totaal lopen en geld inzamelen om het onderzoek naar kanker een financieel duwtje in de rug te geven”, bekende hij.

Meer over Warmathon

gezondheid

ziekten

kanker

samenleving

welzijn

sport

liefdadigheid