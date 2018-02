55 Bedrijven zetten zich in voor technische talenten 13 februari 2018

03u10 0

Welgeteld 55 Limburgse bedrijven engageren zich om hun schouders te zetten onder sterke, nieuwe en toekomstgerichte opleidingen voor studenten, mensen die werken of nog op zoek zijn naar een job en technische talenten hebben. De opleidingen gaan door in de T2-campus. De campus is een gezamenlijk initiatief van de VDAB, Syntra Limburg en de stad Genk. Maar een technologiecampus kan maar goed functioneren als er wordt samengewerkt met bedrijven die actief zijn in techniek en technologie. Om die reden hebben 55 bedrijven het zogenaamde 'Technologietalenten-charter' ondertekend. "Door het netwerk van bedrijven kan de campus gericht investeren in technologie die de regio doet groeien", vertelt Tine Lommelen van VDAB. Paradepaardjes op de campus zijn de gespecialiseerde labo's. "We hebben daar een energie-, demo- en doehuis. Verder voorzien we een trainingssysteem voor industrie 4.0 en een 3D-printshop." In het voorjaar kan het grote publiek kennismaken met al deze concepten tijdens de zogenaamde TEVCH-talks die doorgaan in Thor Central, het hoofdgebouw van de vroegere André Dumontmijn in Waterschei. Meer info op de website www.t2-campus.be. (LXB)