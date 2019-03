50 studenten UCLL-hogeschool

baten hartje Genk 9 pop-ups uit “Als aanvulling op het winkelaanbod, en voor het goede doel” LXB

15 maart 2019

12u00 1 Genk Zo’n 50 studenten KMO- management van de hogeschool UCLL in Diepenbeek waren enkele weken zoet om een aantal leegstaande panden in shopping 1, de Molenstraat en het Stadsplein (in het hart van de binnenstad) op te kuisen en in te richten als pop-ups. Vandaag zijn liefst negen tijdelijke winkels, die gedurende de rest van maart toegankelijk blijven, opengegaan. De pop- upstores zijn een onderdeel van het afstudeerproject van de studenten. “We vullen niet enkel het winkelaanbod in het centrum van de stad aan”, vertelt Tim Vancleef, één van de 50 studenten die hun schouders onder de pop-ups zetten. “Ook gaat de winst die alle negen shops maken naar een goed doel: vzw de Kleine Prins, het kinderkankerfonds in Limburg.

Voordelen

Ook voor de stad Genk zijn de tijdelijke winkels een zegen. “Ze brengen nieuw leven in de stad en we zorgen dat leegstaande handelspanden een nieuwe weliswaar tijdelijke invulling krijgen”, werpt de schepen van economie Toon Vandeurzen op. “De samenwerking met de hogeschool UCLL is driemaal een win-situatie: voor studenten, voor Genk en voor de bezoekers die het centrum aandoen”, vult hij aan. “De studenten komen met goeie ideeën. De stad heeft de ruimte om die ideeën in realiteit om te zetten. De pop-ups zorgen voor een nieuw en complementair aanbod op de al bestaande handelszaken. Samen met de andere nieuwe zaken die recent in de binnenstad neerstreken, laten ze bezoekers weer wat nieuws ontdekken.”

Concepten

De negen pop-upwinkels staan ook voor negen verschillende concepten. He team studenten achter Handmates stalt juwelen en decoratieartikelen uit. “Het enige wat we zelf hebben gemaakt, zijn de bruisballen die in bad bruisen en welriekende geuren afgeven”, licht Lise Koopman van Handmates toe. Tas-tea biedt warme en koude thee aan. “Het gaat niet alleen om de thee”, werpt Charlotte Borstenbosch van Tas- tea op. “Ook zorgen we voor extra beleving bij het theedrinken.” In het pand waar Caradise (een samentrekking van paradise en car) huist, staat een fonkelnieuwe Mrecedes (waarde 35.000 euro) te glimmen. “Hij trekt de aandacht van voorbijgangers in de shopping”, laat Kirsten Vanhemel horen. “Ze zijn binnen en zo kunnen we onze gadget voor in of aan de auto aanprijzen. Dat loont, we hebben vandaag al goed verkocht.” Op de Molenstraat bevinden zich drie pop-ups. Bij Limburgs Genot worden lokale producten aangeboden. Shake and Break mengt cocktails. In Ad Vontage staan oude maar nog goed bruikbare spullen uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 van vorige eeuw. Aan de stadplein liggen Fole en Raw Cut die cosmetica voor vrouwen en mannen verkopen. En de Genkse Glorie brengt voetbalgadgets aan de man of vrouw.

Een bril

Naar aanleiding van de opening van de pop-ups stelden onderzoekers van de UCLL een nieuwe techniek voor die helpt bij de inrichting van een winkel: de eye-tracking! “Het is een speciale bril (kostprijs, 5000 euro) die de oogbewegingen volgt”, stelt Jan Withofs, de woordvoerder bij de UCLL- hogeschool. “Met de bril op kan je precies meten en weten waar je in een winkel naar kijkt. Hetgeen nuttig kan zijn om te achterhalen waar en hoe de producten in de winkel moeten staan.” Niet één maar meerdere personen zetten de bril op waarna een rapport van de bevindingen worden gemaakt die kunnen helpen bij de inrichting van of aanpassingen in de winkel.