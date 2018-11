50 jaar Tehuizen voor Nazorg

in een wervelende show LXB

23 november 2018

12u00 0 Genk Naar aanleiding van 50 jaar Tehuizen voor Nazorg of Tevona, die in 15 huizen verspreid over 4 Limburgse gemeenten exclusief volwassenen met een verstandelijke beperking begeleidt, werd gisteren in de Limburghal een jubileumshow opgevoerd. Een kleine 40 gasten, personeelsleden en zelfs familieleden van de bewoners van de huizen namen eraan deel. “We wilden geen droge academische zitting houden”, liet Kristel Lambrechts, één va n de mensen achter de show, horen.

Sketches

“We brengen een mix van korte gesprekken met acts op het podium”, vervolgde ze. “Er zitten sketches in met veel beweging en dans. Kortom, een interactieve show. We geven op een luchtige manier een overzicht van de werking van Tevona. En natuurlijk, we bestaan 50 jaar. We vieren ons gouden jubileum. De show bezit veel bling bling, goud en glitter. Er zit ook muziek verweven in de show. Daar zorgen enkele leden van onze eigen Tevonaband voor.” De wervelende en plezante show werd bijgewoond door 400 toeschouwers onder wie veel gasten, personeelsleden en vrijwilligers van Tehuizen voor Nazorg.