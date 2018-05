50.000 euro schade maar vandalen gaan vrijuit BEDRIJFSLEIDER VERLIEST RECHTSZAAK TEGEN MINDERJARIGEN MARCO MARIOTTI

02u22 0 Genk Het bedrijventerrein van Jos Lowie aan de Essenlaan werd in 2014 vernield door enkele tieners. De schade liep op tot 50.000 euro, en op basis van vinger- en voetafdrukken konden de jongeren gevat worden. "Maar de rechter heeft nu iedereen vrijgesproken op basis van twijfels", zucht Lowie.

Een tiental jonge pubers kroop vier jaar geleden over de omheinig van het bedrijventerrein van Jos Lowie. Ze forceerden de toegang tot één van de gebouwen en richtten er een heuse ravage aan. Ze sloegen vensters stuk, braken toiletten en sanitair af en ook enkele voertuigen op het domein moesten eraan geloven. De politie startte een onderzoek en kwam binnen de week drie jongeren op het spoor. Zij duidden nog mededaders aan om uiteindelijk op een bende van tien jongeren tussen de 12 en 14 jaar uit te komen. Lowie reageerde opgelucht, en hoopte dat de familiale verzekering van de verdachten tussenbeide zou komen. Vandaag vier jaar later komt hij van een kale reis terug. De rechter in eerste aanleg had iedereen vrijgesproken, omdat er twijfel bestaat en ook in beroep gaan de verdachten nu vrijuit. "Er zijn vingerafdrukken gevonden, we hebben voetsporen in het gebouw waar de vernielingen zijn aangebracht en sommige van die tieners duiden elkaar aan. Ze vertellen zelfs wie welke feiten pleegde. Maar de rechter in Tongeren oordeelde dat er te veel twijfel bestaat of de verdachte de feiten effectief wel kunnen hebben gepleegd. Het betekent volgens hem niet dat als jouw voet- of vingerafdruk er wordt gevonden, je automatisch de vensters kapot sloeg."





Machteloos

De bedrijfsleider ging in beroep, maar ook daar oordeelde de rechtbank gelijkaardig. Bij twijfel volgt de vrijspraak. "Mijn conclusie? Als minderjarige kan je blijkbaar doen wat je wil. Verveel je je, dan ga je toch gewoon dingen vernielen. Je komt er in ons land gewoon mee weg. Ik heb hier zeker 50.000 euro schade geleden, maar ik zal geen enkele euro terugzien, niet via de verzekering, niet via de familie van de daders. Ik heb het geluk dat ik een bedrijf heb, en uiteindelijk alles zelf heb kunnen bekostigen. Maar krijg die gasten maar over de vloer. Het zijn nu mannen van zestien, zeventien jaar. Ze lachen u uit waar ge bij staat. Zelfs binnen de advocatuur wordt verbolgen gereageerd op deze uitspraak, maar ik sta machteloos." Lowie zal niet in cassatie gaan.