5.000 krijgers verwacht op The Battle of Thor 01 september 2018

Het team van Golazo Sports heeft gisteren op het Thor Park de laatste hand gelegd aan de 21 hindernissen die de deelnemers van The Battle of Thor voor de kiezen krijgen. Morgen worden 5.000 sportievelingen verwacht voor de fysiek zware obstakelrun die op het terrein van de vroegere André Dumontmijn gehouden wordt. De run maakt deel uit van de KBC Spartacus Series. De deelnemers moeten kuitenbijters trotseren tijdens een afmattende tocht op en rond de mijnterrils. De populairste is de Tobogaan. "Ze moeten van een steile helling van 14 meter hoog en op een nat vlak zien te glijden", vertelt Jasper Van Gorp, eventmanager bij Golazo Sports. Ander zwaar obstakel is de Tombraider, een box waarin de lopers door een bad water van een meter diep moeten ploeteren. Ook moeten ze twee steile terrils bedwingen. Voor de kinderen van 6 tot 11 jaar werd een parcours van 2 kilometer met 8 hindernissen uitgezet. Meer dan 450 kinderen schreven zich hiervoor in. De andere pistes zijn 7 en 12 kilometer lang. Wat opvalt, is dat meer dan een kwart van de deelnemers vrouwen zijn. "Ook komen toekomstige trouwers hier hun vrijgezellenfeest inzetten, om daarna nog een feestje te bouwen", aldus Jasper Van Gorp. Inschrijven kan ook nog vandaag, tot 23.59 uur. Info op www.kbcspartacusseries.be. (LXB)