46 nieuwe woningen in het kader van LO2020

Op de Muggenberg in de wijk Sledderlo gaat de sociale huisvestingsmaatschappij nieuw Dak 38 appartementen slopen. In de plaats laat ze 46 nieuwe woningen bouwen: 34 appartementen en 12 huizen. De afbraak en nieuwbouw kadert in LO2020, een masterplan dat de stad heeft opgesteld in samenwerking met Nieuw Dak. "Het is de bedoeling dat op Sledderlo 257 appartementen tegen de vlakte gaan. In de plaats worden 258 nieuwe woningen rechtgezet", vertelt Myriam Indenkleef, directeur van nieuw Dak. Alle 257 flats zijn eigendom van Nieuw Dak. Hoe ver is nu Lo2020 uitgevoerd? "Van de 257 zijn al 81 appartementen met de grond gelijkgemaakt. Maar we hebben 112 nieuwe woningen gerealiseerd. Op dit moment (zie hierboven) verdwijnen 38 flats en komen 46 nieuwe woningen in de plaats. "Met dit project erbij kunnen al 158 gezinnen genieten van een nieuwe en energiezuinige woning", aldus nog Indenkleef. Bij de bouw past Nieuw Dak nieuwe normen toe. "De flats worden kleiner", stelt de direteur.





"Ook het aantal bouwlagen verandert. Vroeger telden we woontorens met vijf tot zes verdiepingen. Nu zijn het er maximaal drie." Ook het privaat initiatief levert een bijdrage in de realisatie van LO2020. Zo wordt op grond van de stad een nieuw woonproject gestart met op het gelijkvloers ruimte voor winkels en andere handelszaken.





