41 flitspalen 'gepimpt' (en dat mag) KUNSTPROJECT MOET BESTUURDERS TRAGER DOEN RIJDEN XAVIER LENAERS

19 juni 2018

02u51 0 Genk 41 flitspalen op 19 locaties in Genk zijn door zeven kunstenaars 'gepimpt'. "Zo zijn ze veel beter zichtbaar, waardoor bestuurders hopelijk hun snelheid zullen minderen."

De stad, politie en het Agentschap Wegen & Verkeer in Limburg zagen er geen graten in dat de flitspalen, die op gevaarlijke kruispunten of andere ongevalgevoelige plaatsen staan, zondagnacht in een kleurrijk jasje zouden worden gestoken. Integendeel: schepen van Cultuur Anniek Nagels hielp de kunstenaars daarbij een handje. "Het was een guerilla-actie in opdracht van de stad", vertelt ze.





Toestemming

"Het is voor het eerst sinds er flitspalen staan dat toestemming gegeven werd om er iets artistieks mee te doen. We benaderen verkeersveiligheid zo op een orginele manier." De politie kreeg geen telefoontjes van bezorgde mensen die dachten dat snoodaards de flitspalen aan het bekladden waren of onklaar aan het maken waren.





Verdoken

Gorges Ocloo (29), kunstenaar en theatermaker uit Genk, is de bedenker van 'Polz with Soulz', palen met een ziel. "Als theatermaker zie ik de palen als mijn personages, en de chauffeurs als mijn publiek", vertelt hij. "We doen de flitspalen spreken door ze een stem te geven en ze zichtbaar te maken." Volgens Ocloo staan de meeste camerapalen eerder onopvallend en verdoken langs de wegen. "Ze springen niet in het oog, dus met het aankleden van de flitspalen willen we het tegenovergestelde bereiken. We willen er de bestuurders bewust van maken dat ze zich best houden aan de opgelegde snelheid."





Clown

Opvallend doen ze alleszins. Op één flitspaal prijkt zelfs het hoofd van Ocloo. "Mijn vriendin Nathalie en ik hebben er een clownshoofd opgezet", glimlacht hij. Nog een bewijs dat alle flitspalen moeten opgemerkt worden: het anticamouflage- ontwerp van Ankus, pseudoniem van die kunstenaar. "Daardoor gaat de autobestuurder vertragen", legt Ocloo uit.





"Ankus liet zich inspireren door camouflagepatronen uit het leger, maar hij gaat er met zijn anticamouflage-ontwerp juist tegenin." Nog een kunstenaar wil provoceren en het debat uitlokken over verkeersveiligheid en snelheid, een ander zet dan weer uitvergrote koppen van een wesp of sprinkhaan bovenaan de flitspaal.





Meer informatie vind je op de website www.genk.be.