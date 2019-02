41 bestuurders beboet met Valentijn MMM

15 februari 2019

16u07 0 Genk Politie CARMA heeft donderdag 41 overtredingen vastgesteld tijdens een verkeersactie op Valentijnsdag. De controleposten werden opgesteld op tien locaties in Kinrooi, Bocholt, Opglabbeek, Meeuwen, Houthalen, Zutendaal en As.

Ongeveer 800 bestuurders werden gecontroleerd van 10 tot 18 uur alcohol. Een 200-tal voertuigen werd de controlepost binnengeleid voor een grondiger controle.

In totaal droegen 19 mensen geen gordel. In twee wagens lag geen kinderzitjes. Vier wagens waren niet gekeurd. In twee gevallen werd er gebeld achter het stuur en hadden bestuurders geen rijbewijs op zak. Eén persoon blies positief.

Nog een chauffeur reed door het rood, en een ander had dan weer cannabis op zak.