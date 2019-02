4000 wandelaars bevraagd voor het

grootste wandelonderzoek Limburg “Twee miljoen wandelaars besteden 43 miljoen euro” LXB

15 februari 2019

12u00 0 Genk Limburg is een wandelparadijs! Meer dan twee miljoen personen verkiezen om in de provincie te komen wandelen. Samen besteden ze meer dan 43 miljoen euro. Gemiddeld geeft elke wandelaar bijna 20 euro per dag uit. En liefst 98 procent van de stappers is tevreden. Ze komen vooral wandelen om de aantrekkelijke en gevarieerde landschappen en de mooie natuur te ontdekken. Een en ander blijkt uit een grootschalig en breed wandelonderzoek dat tussen augustus 2017 en september 2018 werd gehouden door de drie regionale landschappen in Limburg en het kenniscentrum van Toerisme Limburg. “We hebben 4000 wandelaars face tot face bevraagd terwijl ze aan het stappen waren”, liet Johan Van Den Bosch, projectleider voor het nationaal park Hoge Kempen.

Wie zijn ze?

“We weten voldoende hoeveel mensen hier komen wandelen”, vult hij aan. “Alleen, we weten niet wie ze zijn. Waarom komen ze in Limburg wandelen? Hoe lang duurt hun wandeling?” Elke Quatackter, medewerkster bij Toerisme Limburg licht de voornaamste bevindingen toe van het tot nog toe grootste wandelonderzoek dat in Limburg is gevoerd. “De gemiddelde wandelaar is 47 jaar oud. Acht op tien wandelaars komt uit Limburg. Wandelen doe je veelal niet alleen”, vertelt ze. “Hij stapt gemiddeld iets meer dan 7 kilometer. Een op de twee wandelaars kiest voor een bewegwijzerde en lusvormige route.”

Opbrengst

Net zoals het fietstoerisme is wandelen goed voor de economie. “Op een daguitstap en onder wandelvakantie wordt respectievelijk 26 en 78 euro uitgegeven”, vervolgt Elke Quatackter. “Het meeste besteden ze aan eten en drinken in cafés en restaurants.” De meest populaire dag om te gaan wandelen is de zondag. Gemiddeld duurt een wandeling twee uren, zo blijkt uit de bevraging. “Dat de tevredenheid bij de wandelaars heel groot is, ontstaat niet zomaar”, verduidelijkt Van Den Bosch. In de marge van het onderzoek hebben studenten toerisme aan de PXL- hogeschool in Hasselt ook ondernemers, die wandelaars over de vloer krijgen, bevraagd. “Ze vinden dat wandelen nog véél potentieel heeft”, wil Kristel Manen, docente toerisme en onderzoekster aan de hogeschool, kwijt. “Ze zien kansen om met wandelaars het seizoen te verlengen, en ze verklaren zich bereid mee te investeren om het wandelen een extra boost te geven”.

Uitdagingen

De resultaten van het wandelonderzoek in Limburg leiden er ook toe dat er nog uitdagingen en werkpunten zijn. “We moeten kwaliteit blijven garanderen. Niet enke door samenwerking met de peters en meters die de paden controleren en onderhouden. Ook cruciaal hierbij zijn de 36 parkrangers. Het belangrijkste punt van verbetering zijn de vuilnisbakken op de wandelroutes”, bekent Johan Van Den Bosch. We gaan een campagne houden om geen zwerfvuil achter te laten. Vorig jaar werd op de wandelpaden 250 ton zwerfvuil opgehaald. We moeten minder mensen uitsluiten bij het wandelen. We gaan de rolstoelpaden verbeteren. Ook organiseren we een meerdaags wandelevent.” Meer info op www.wandeldriedaagse.be.