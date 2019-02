360 scholieren doen mee aan een

dialoog voor meer weerbaarheid LXB

07 februari 2019

12u00 0 Genk Hoe maak je jongeren meer weerbaar? Door jongeren de kans te geven in dialoog met elkaar te gaan. Het stadsbestuur van Genk organiseerde de voorbije dagen een weerbaarheidsdialoog die past in het kader van het Europees project “Droom, den, durf en doe” rond actief en gedeeld burgerschap. Hieraan namen in totaal 360 leerlingen tussen de 14 en 16 jaar oud en 50 leraren uit scholen van het vrij en gemeenschapsonderwijs en het deeltijds onderwijs. Ook jongeren van vluchtelingen die in Genk verblijven en in speciale klassen Nederlands leren deden mee aan de dialoog. Het thema waarover gepraat werd, was “Vluchten”.

Vluchten

“Vandaag worden jongeren geconfronteerd met onbegrip, en ze zijn op zoek naar identiteit die niet eenduidig is”, stelt burgemeester Wim Dries. “Een aantal vlucht in alcohol, drugs en andere verslavingen. Of ze vluchten in eenzaamheid maar door met anderen van hun leeftijd te praten, worden ze méér weerbaar. We willen jongeren verbinden.”

Behoefte

Ook leraren doen actief mee aan de dialoog. “Uit een bevraging die we bij scholieren en leraren gedaan hebben, blijkt dat ze toch een grote behoefte hebben aan dialoog. Ze willen elkaar ontmoeten over de schoolgrenzen heen”, aldus Karien Lantmeeters die bij de dienst sociale zaken van de stad Genk werkt. “Zo’n dialoog geeft een meerwaarde. Jongeren ervaren dat ze niet alleen staan met hun vragen en problemen. We willen dat ze erover praten en dat ze zich goed in hun vel voelen”, getuigt Karien Lantmeeters. “Ze mogen fouten maken en ze zijn op zoek naar zichzelf. We moeten hen ruimte geven, we laten hen uit hun comfortzone komen.”

Theater

Voormalig jeugdwerker Jamal Kazza en Layla, respectievelijk actief bij Nei Tred en Groep Intro, brachten als inleiding op de bijeenkomst met scholieren en hun leraren een toneelvoorstelling waarin ze de weerbaarheidsdialoog en het thema “Vluchten” centraal hebben gesteld. Na afloop werd in workshops en met gemengde groepen scholieren en leraren (verschillende richtingen en scholen) gebrainstormd over “Vluchten”. En daarbij, elke groep kreeg de opdracht om in een kort tijdsbestek een kleine theaterstuk uit te werken en te brengen voor een volle zaak van het jeugdcentrum Rondpunt 26 in Genk.