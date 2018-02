35-jarige dealer opgepakt 06 februari 2018

Een 35-jarige man uit de Onderwijslaan is zaterdag aangehouden op verdenking van dealen. Onderzoek wees uit dat de man mogelijk drugs verhandelde vanuit zijn woning in Waterschei. Vrijdagnamiddag viel politie CARMA binnen in de woning van de verdachte. Tijdens de huiszoeking werden enkele precisieweegschalen, cash geld en restanten van heroïne aangetroffen. De bewoner kwam pas na de huiszoeking toe aan de woning en werd meteen gearresteerd. Hij werd voor verhoor en verder onderzoek naar het commissariaat gebracht. Na een nacht in de cel verscheen hij zaterdag voor de onderzoeksrechter die besloot hem aan te houden. (MMM)