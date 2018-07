33 van 39 CD&V-kandidaten bekend 10 juli 2018

Burgemeester Wim Dries, kopman bij de verkiezingen voor de CD&V, heeft 33 van de 39 kandidaten bekendgemaakt. De overige 6 worden tegen begin september naar buiten gebracht. Vlaams minister van Gezin en Welzijn Jo Vandeurzen duwt de lijst. Z'n zoon Toon komt ook op. "We brengen een evenwichtige mix die een foto is van de Genkse samenleving", liet de burgemeester horen. De lijst is een mix van ervaren en nieuwe kandidaten. "Om als kapitein met zo'n team naar de Genkse kiezer te kunnen trekken geven mij en de partij veel vertrouwen", zegt Wim Dries.