325 koppels hernieuwen huwelijksgelofte 07 juni 2018

Genk telt 1.800 koppels die 50 jaar of meer getrouwd zijn. 325 onder hen bouwden op uitndoging van de stad een feest waarop gezellig werd gekeuveld en gedanst. Hét hoogepunt van het event 'Van goud naar platina' was de hernieuwing van de huwelijksgeloftes. "Een kippenvelmoment", hoorden we in de zaal. De koppels beloofden dat ze elkaar nog altijd in het hart dragen en goed voor elkaar zullen zorgen. Maurice Surinx (89) en zijn vrouw Josée Bosmans (86) zijn nu 68 jaar getrouwd. "We zien mekaar nog altijd even graag", besloot het nog kwieke paar. (LXB)