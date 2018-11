30% meer lopers op Bokrijk Run Birger Vandael

11 november 2018

16u54 0 Genk Zondag vond de tweede editie van de Bokrijk Run plaats. Er viel geen regen in Bokrijk, dus er waren veel lachende gezichten te zien. “We tellen ongeveer 4.000 deelnemers, dat is een stijging van 30 procent”, aldus Jürgen Ritzen van de organisatie.

De route liep langs alle mooie plekjes die Bokrijk te bieden heeft. De absolute hoogtepunten waren de passages doorheen Fietsen door het Water en het Openluchtmuseum met zijn historische gebouwen en Living History-acteurs. Er lagen ook wat verrassende extraatjes op de omloop zoals een passage dwars door de pas gerestaureerde gebouwen en het ‘VAK’lab’ in het kasteel van Bokrijk. Verder waren er muzikale intermezzo’s en extra animaties. “

240 wandelaars

Nieuw was dit jaar de herfstbarbecue. Zo wil het event de ambitie kracht bijzetten om uit te groeien tot een totaalbeleving voor het hele gezin. Verder was er dit jaar ook de mogelijkheid voor wandelaars om deel te nemen. “Zij waren met 240 en genoten van een volwaardige plaats in het evenement.”, stelt gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens (Open Vld). “Bovendien hadden we de start- en aankomstzone naar het hart van het Openluchtmuseum verplaatst, waardoor de historische monumenten voor nog meer beleving zorgden.”

De winnaars van de chronorun waren Geoffrey Vandebrouck (33 minuten 59 seconden) bij de heren en Manuela Soccol (37 minuten 43 seconden) bij de dames. Aan de Chronorun deden 590 mensen mee. Het overgrote gedeelte koos voor de Belevingsrun van 5 of 10 kilometer, zij waren met 2.190. Aan de Kidsrun deden 380 kinderen mee, 600 personen kwamen ten slotte supporteren.