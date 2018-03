3 gebouwen op komst op welzijnscampus PARTNERS PORTAVIDA WERKEN MOBILITEITSPLAN UIT VOOR PERSONEEL XAVIER LENAERS

15 maart 2018

02u35 0 Genk Drie gebouwen staan straks in de steigers op Portavida, de welzijnscampus waar vandaag 600 mensen van 15 organisaties werken. "Hiervoor verdwijnen de komende twee tot drie jaar meer dan 120 bovengrondse parkeerplaatsen", legt Hilde Adamczak, manager van Portavida, uit.

Sociale huisvestingsmaatschappijen Landwaarts en Nieuw Dak bouwen op de site 108 sociale appartementen voor senioren en mensen met een beperking. Ook worden er het sociaal huis Portavida, een nieuwbouw voor Pleegzorg Limburg, Centrum Algemeen Welzijn Limburg en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg rechtgezet. "We keken naar de parkeernoden van werknemers en mensen die de campus bezoeken", vervolgt Adamczak. "Hieruit blijkt dat de nog overblijvende parkings tijdens de werken niet zullen volstaan om de parkeerdruk op te vangen." Tegen 2020 - als de bouwwerven af zijn - gaat onder de site met de 108 apaprtementen een parking voor 565 wagens open. "Samen met de 189 plaatsen onder het woonzorgcentrum Toermalien beschikken we dan op de campus weer over voldoende parkeerplaatsen."





Parkeren

Om die periode te overbruggen, hebben de partners op de campus een plan uitgewerkt dat niet enkel zorgt voor bijkomende parkeerplaatsen, maar ze moedigen het personeel aan om zo weinig mogelijk met de auto naar Portavida te komen tijdens de duur van de werken. "Vanaf begin mei dit jaar wordt héél de site blauwe zone", stelt OCMW-voorzitter Ria Grondelaers (CD&V). "Er kan dan vrij, en twee uur gratis, geparkeerd worden." Verder wordt het langparkeren gestimuleerd. "We reserveren op de parking langs Park Molenvijvers en de Europlaan 50 plaatsen voor de werknemers van Portivida."





Duurzaam

"Tot 90 procent van de medewerkers komt met de auto naar het werk", weet projectverantwoordleijke Michel Bortels. "Dat cijfer willen we naar beneden krijgen. We beschikken nu over 80 elektrische fietsen, en er worden er nog 10 gekocht. De gebruikers engageren zich om 80 procent van hun woon- en werkverkeer met de fiets te doen. Voor wie met de trein komt, voorzien we pendelfietsen. Ook staan groene deelfietsen ter beschikking, en we zetten in op het carpoolen. De carpoolers krijgen buiten de blauwe zone voorbehouden parkeerplaatsen." Volgende maand starten de werken voor de bouw van 108 appartementen: 66 sociale koopwongen en 42 huurwoningen.