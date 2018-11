270 prematuren en hun familie ontmoeten elkaar in Limburghal: “Zo dankbaar dat Leon nog bij ons is” LXB

18 november 2018

12u00 1 Genk Naar aanleiding van de Wereldprematurendag hield Ziekenhuis Oost-Limburg in de Limburghal een familiedag met ouders en hun kinderen die te vroeg geboren zijn. 800 mensen tekenden present, onder wie zo’n 270 prematuren, van enkele maanden oud tot 17.

Wie de hal binnenkwam, liep meteen naar de panelen waarop de foto’s van de 270 baby’s te zien waren die korte of lange tijd in een couveuse verbleven.

Een van hen is Leon (5) uit Hechtel. “Hij is een levendige jongen geworden”, glunderen Ine Witters (41) Stijn Vanoppen (47), de mama en papa van Leon.

“Hij brengt leven in ons gezin. Hij is gedreven in alles wat hij doet, niet in het minst als hij gaat sjotten bij de ploeg uit het dorp.”

Na een zwangerschap van 31 weken kwam Leon op de wereld. “Hij woog 2,5 kilo maar hij kreeg een hersenbloeding”, legt Ilse uit. “Twee maanden bracht hij door op de neonatale afdeling van het ziekenhuis. Daarna mochten we hem mee naar huis nemen. Hij is er goed doorgekomen”, aldus Leon’s mama. die op de familiedag een grote verbondenheid voelde. “We zijn ook dankbaar dat Leon nog bij ons is. Het had erger kunnen aflopen.”

Droef en blij

Kim Maesen (37) en haar echtgenoot Kris Cuypers (41) uit Tongeren hadden minder geluk. Pieter, die na 25 weken en 5 dagen het levenslicht zag, is gestorven door een obstructie in de darmen.

“Hij woog amper 800 gram en bracht 118 dagen door in de couveuse”, getuigde Kim Maesen. “Elke dag van ‘s morgens tot ‘s avonds waren we bij hem. Hij is nog dik zeven maanden bij ons mogen blijven.”

Droefheid en blijdschap staan dicht bij elkaar. Dan kunnen Kim en Kris over meepraten. “Toen Dieter stierf, was ik onverwacht zwanger van Klaartje (hun derde kind heet Gabriël). “Mijn verdriet om Pieter had ik voor een stuk onderdrukt. Ik focuste op het nieuwe leven in mijn buik. Toen Klaartje geboren werd, heb ik geschreeuwd van blijdschap.”

Dat Kim en Chris hun dochter Klaartje hebben genoemd, komt door dokter Thijskens, die al 22 jaar als neonatoloog verbonden is aan het ZOL. “Ze heeft ons altijd met raad en daad bijgestaan”, legt Kim ui. “Ook het héle team op de afdeling neonatologie verdient een pluim.”

Een familie

“Nog twee andere kinderen dragen mijn naam”, licht de dokter toe. “Alle prematuren die ik in m’n carrière (ze is al 35 neonatoloog) verzorgde en opvolgde, zijn mijn kindjes. Zo’n familiedag brengt lotgenoten bij elkaar. Het geeft het gevoel dat hier één grote en hechte familie samen is. Ze delen lief en leed met elkaar. En vooral, de prematuren. Het zijn echte vechters”, vindt Thijskens.