258.000 ledlampjes verlichten centrum 10 maart 2018

Sinds gisteren heeft Genk-Centrum een gloednieuwe sfeerverlichting. Burgemeester Wim Dries en schepen van Economie Lotte Trippaers staken met een duw op een rode knop de straatverlichting aan. Op het stadsplein en andere winkelstraten schitterden 125 Genkse sterren. Ze verwijzen naar het logo van de stad waarin een ster voorkomt. In de sterren zitten 258.000 ledlampjes verwerkt. "Ze zorgen voor een extra beleving in het centrum", stelde Trippaers. "De verlichting is interactief, strak, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Het geheel vormt een eenheid waardoor we het hele jaar rond een grotere belevingswaarde creëren", aldus de schepen. De sterren worden centraal aangestuurd, vanop afstand en draadloos. Niet minder dan twee miljard kleurencombinaties zijn mogelijk. "We kunnen ze niet enkel met kerst en eindjaar laten branden maar ook overdag en bij events", stelde Trippaers. Later dit jaar zullen ook sterren hangen op de Vennestraat in Winterslag, de Stalenstraat en Hoevenzavellaan in Waterschei. De sfeerverlichting kost 1,1 miljoen euro. (LXB)