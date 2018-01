255.000 euro voor Limburgse fietsinfrastructuur 02u56 3

In 2018 zal Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) via het fietsfonds ruim 255.000 euro in nieuwe lokale fietsinfrastructuur. Samen met de provincie en de gemeenten zelf levert dat een investering van 1 miljoen euro lokale projecten in de provincie Limburg op.





Weyts hoopt dat de investeringen in het nieuwe jaar als inspiratie dienen voor steden en gemeenten bij de opmaak van partijprogramma's en lokale bestuursakkoorden. "Net daarom steunen wij via het fietsfonds ook resoluut die gemeenten die investeren in lokale fietswegen die deel uitmaken van een fietsnetwerk dat de eigen gemeentegrenzen overstijgt", stelt de minister. Op de lijst met Limburgse investeringen blijkt de Kerkstraat in Nieuwerkerken de grootste subsidie (91.990,81 euro) te ontvangen. Verderop in de lijst volgen de Sprinkelestraat (Zutendaal), de Europalaan (Genk), Thor Park (Genk), de Reinpadstraat (Genk), de Schabbartstraat (Genk) en de Thor Site (Genk). (BVDH)