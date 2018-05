200 fans nemen deel aan quiz over Racing Genk 17 mei 2018

02u52 0

Racing Genk, een fusie tussen KFC Winterslag en Thor Waterschei, bestaat 30 jaar. Naar aanleiding hiervan organiseerden enkele supporters een quiz over de sportieve geschiedenis van de club. Het ook het eerste inistiatief in z'n soort sinds het ontstaan van KRC Genk. Liefst 50 teams van vier personen werden op hun kennis over hun favoriete club getest. Na 14 rondes gingen de Cicciolino's aan de haal met de hoofdprijs. Het winnende viertal scoorde 198 op in totaal 216 te verdienen punten. De tweede en derde plaats ging respcetievelijk naar de teams Todo Futbool en FA Club. De Cicciolino's kregen elk een gratis jaarabonnement voor het nieuwe voetbalseizoen.





(LXB)