20 jaar na brief van lerares over moord op Samson

biedt vrt excuses aan in ‘Van Algemeen Nut’: “Toen was ik verontwaardigd, nu kan ik het relativeren” LXB

28 maart 2019

12u00 0 Genk Twintig jaar geleden schreef Christine Haesevoets (60), een lerares godsdienst uit Genk, een brief naar de vrt die toen veel verontwaardiging en ophef veroorzaakte. Hierin maakte ze haar beklag over een reportage van Studio Ket, een dagelijks jeugdjournaal met actuele maar gedurfde en stoute items. In een reportage over Chinezen die honden eten, wordt daar allusie op gemaakt door een mascotte die de hond Samson - toen al immens populair bij de kinderen - voorstelt gruwelijk af te slachten. “Z’n kop werd afgehakt, een bloederig tafereel”, reageert Christine Haesevoets, 20 jaar na het tonen van de tv-reportage die boze reacties uitlokte bij Studio 100 en tal van organisaties.

Een schok

“Ik had de beelden gezien en een dag later reageren de kinderen in de klas geschokt. Hun lievelingshond Samson werd in mootjes gehakt”, getuigt Christine die in 1998 de pen kroop. Sindsdien heeft de vrt hiervoor nog altijd geen publieke verontschuldigingen aangeboden. Vandaag, 20 jaar later, kwamen wel excuses van Steven Van Herrewege en Peter Van de Veire, de toenmalige presentatoren van Studio Ket. Ze deden dat in Van Algemeen Nut. Een programma op één waarin Steven Van Herreweghe na een speurtocht in het vrt-archief fragmenten van personen en situaties die destijds op televisie kwamen terug van onder het stof haalt.

Relativeren

Christine werd opnieuw geconfronteerd met de beelden van het afslachten van Samson. “Toen vond ik het m’n morele plicht om te reageren”, bekent ze. We citeren uit haar brief: “De vrt voert haar Samsonmascotte ten prooi aan een gewelddadige oosterling (lees, een Chinees). Het geheel eindigt in een bloederig afslachten van de hond. Ik maak mij hierbij ernstige bedenkingen hoe kinderen zullen reageren op oosterlingen en op het afslachten van hun tv-ster. Ze zijn niet in staat om dit te relativeren.” Na het terugkijken van de beelden in Van Algemeen Nut kan Christine de bewuste scène relativeren. “Ik was verrast dat ik een telefoontje kreeg van de redactie van het programma”, bekent ze. “Aan de scène heb ik niet vaak meer teruggedacht. Meer nog, ik was het vergeten dat ik een brief naar de vrt had gestuurd. Ik koester geen wrok. Ik vond het plezant met de twee heren op de sofa te zitten.”

Excuses

De twee hebben alsnog hun verontschuldigingen aan de Vlaamse kijker en Christine uitgesproken. Wat ze deden door een brief aan haar voor te lezen. Hierin hebben ze de discutabele aard van de scène toegelicht: “Studio Ket is een eigenzinnig jeugdjournaal dat de interesses van jongeren en de jongeren zelf als uitgangspunt neemt, met humor en sérieux, kritisch en doortastend. Het wil een stout programma zijn: ballonnen doorprikken, drempels verschuiven, tegen schenen stampen”, leest Van Herreweghe uit zijn brief voor. En hij besluit: “De verbazing die u schetst komt niet uit de lucht vallen. Voila, beste Christine, hopelijk geeft bovenstaande uitleg u een voldoende genoegen om deze zaak te laten rusten”. En of Christine daar genoegen mee neemt!