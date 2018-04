2.000 euro boete voor twintiger die politie filmt 25 april 2018

O. (23) uit Genk moet een boete van 2.000 euro betalen omdat hij beelden van twee politieagenten maakte en die op sociale media zwierde. Tijdens een verkeerscontrole op 3 augustus 2017 stelde de twee politieagenten vast dat de twintiger geen geldig rij- en keuringsbewijs bij zich had. De twintiger was boos, filmde de agenten en deelde de beelden daarna op sociale media. Hij wilde de agenten, die hij herkenbaar in beeld bracht, belachelijk maken. "Onaanvaardbaar en een duidelijk gebrek aan respect voor de politie", oordeelde de rechtbank. (VCT)