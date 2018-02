19-jarige Genkenaar rijdt 170 kilometer per uur en negeert rood licht 26 februari 2018

02u40 0 Genk Een 19-jarige Genkenaar waande zich in de nacht van zaterdag op zondag even een Formule 1-piloot. De politie Limburg Regio Hoofdstad onderschepte de man nadat hij met overdreven snelheid over de baan reed en zelfs een rood licht negeerde.

Een ploeg van de politiezone kreeg tijdens een anonieme patrouille het kunst- en vliegwerk van de jongeman in de smiezen. In zijn personenwagen knalde hij over de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt, waar de maximum toegelaten snelheid 90 km per uur is. De bestuurder van de personenwagen zette zijn weg verder in de richting van de Koning Boudewijnlaan en haalde hierbij snelheden van 150 km per uur. Hij verminderde even zijn snelheid toen een andere patrouille van de politie Limburg Regio Hoofdstad hem kruiste.





De Genkenaar was zich niet bewust van de aanwezigheid van de anonieme patrouille, die hem sinds de Gouverneur Verwilghensingel in de gaten hield. Zorgeloos vervolgde hij zijn weg waarbij hij 170 km per uur haalde op de Universiteitslaan en een rood licht negeerde. De politie Limburg Regio Hoofdstad maakte zich hierna kenbaar en zette de bestuurder aan de kant. De bestuurder, een 19-jarige man uit Genk, moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. (BVDH)