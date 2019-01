14-jarige fietser gewond na aanrijding BVDH

06 januari 2019

17u48 0

In Genk zijn zaterdag twee ongevallen gebeurd. Rond 17.15 uur werd een fietser aangereden door een auto op de Landwaartslaan. Een 14-jarige jongen uit Genk raakte gewond. Een halfuur later botsten twee wagens op het kruispunt van de Weg naar As en de André Dumontlaan. Een 25-jarige Genkenaar, een 29-jarige man uit Maasmechelen, een 28-jarige man uit Kinrooi en een 19-jarige vrouw uit Lanaken liepen enkele verwondingen op.