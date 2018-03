137 jaar oude grafsteen krijgt definitieve plaats op Langerloplein 15 maart 2018

02u34 0 Genk In het bijzijn van het buurtcomité van de wijk Langerlo kreeg gisteren de grafsteen van jonckheer Norbertus Smits van Eckart een defintieve plaats op het Langerloplein.

In 1881, nu 137 jaar geleden, werd op de Langerloheide een gedenksteen met memoriekruis opgericht ter nagedachtenis van de jonckheer. Hij kwam op 26 november 1881 op een mysterieuze manier om het leven. "Om drie uur 's nachts stierf hij na een jachtongeval op de heide", vertelt schepen van Cultuur Anniek Nagels. "Trof hij bij toeval een stroper die hem neerschoot? De ware toedracht is tot op vandaag echter nooit achterhaald", aldus de schepen. De weduwe van de onfortuinlijke man kocht op Langerloheide een stuk grond en liet een arduinen gedenksteen plaatsen. Welgeteld 90 jaar na de feiten verkocht het gemeentebestuur de grond aan een bedrijf in de buurt. "De gedenksteen ging naar de heemkundige kring", legde Nagels uit.





Maar naar aanleiding van de herinrichting van het Emile Vandorenmusuem, waar de grafsteen werd bewaard, ging de stad op zoek naar een passende locatie om de steen alsnog een defintieve stek te geven. "En die vonden we op het Langerloplein", besluit Nagels. (LXB)