130 uur werkstraf voor man die borstelwagenchauffeur bedreigde met wapen 20 februari 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde en 37-jarige man uit Genk tot 130 uur werkstraf omdat hij op nogal drastische manier te kennen gaf dat een borstelwagen van de gemeente hem uit zijn slaap hield. De chauffeur van de wagen en de gemeente Genk stelden zich burgerlijke partij. Aan de gemeente is de Genkenaar 1.057 euro schadevergoeding verschuldigd. De zwaar getraumatiseerde chauffeur heeft recht op 11.645 euro.





Op 1 juni 2016 had D.C. zich te slapen gelegd na een lange werkshift, van 14 uur tot 2 uur 's nachts. In de vroege ochtend werd die slaap verstoord door het geluid van een borstelwagen. De Genkenaar drukte een luchtdrukpistool tegen de voorruit van het voertuig en er vielen ook enkele rake klappen. Volgens D.C. stond het voertuig vlakbij zijn woning met draaiende motor. De chauffeur zou gezegd hebben dat hij aan het 'schaften' was en weigerde de borstelwagen stil te leggen of verder te rijden. Aansluitend ging D.C. terug naar binnen en volgde het incident met het automatisch wapen en de schermutseling. Bij een latere huiszoeking werden de babygun en een stroomstootwapen gevonden. (JEK)