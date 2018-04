100 handelaars tonen hun glimlach CAMPAGNE MOET SHOPPERS LOKKEN NAAR WINKELCENTRA EN BINNENSTAD XAVIER LENAERS

07 april 2018

02u49 0 Genk De stad en handelaars lanceren de campagne 'Shoppen in Genk, glimlach inbegrepen'. Wereldhave, eigenaar van de 79 winkels in Shopping 1, zet er mee zijn schouders onder. "De campagne staat los van de sluiting van Carrefour, maar is wel degelijk nodig", zegt Wereldhave-CEO Kasper Deforche.

De campagne 'Shoppen in Genk, glimlach inbegrepen' - die 250.000 euro kost - komt op tijd én is noodzakelijk, stelt Kasper Deforche. "We willen een nieuwe injectie geven aan de handel in de drie Genkse shoppingcentra en de winkels in het centrum. De sluiting van Carrefour doet hieraan geen goed. Of er een winkel in de plaats komt? We zitten met een partij aan tafel om een voedingswinkel, goed 3.000 vierkante meter groot, naar hier te halen. Het gaat de goeie kant op, maar er is nog niks beslist. Veel hangt af van wat Carrefour nog zal doen. Intussen gaan we voor een positief verhaal. We betrekken er de handelaars in sterke mate bij."





Goed 100 van de 300 handelaars - samen stellen de winkels 1.000 mensen tewerk - zijn het gezicht van de campagne. Dat mag je letterlijk nemen. Hun hoofden staan op meer dan 30.000 affiches die in alle brievenbussen van de stad vallen. "Met de campagne zetten we de grootste troef van het funshoppen, waar Genk voor gekend is, in de kijker: de handelaars zelf", zegt coördinator Andres Lesire. "Ze werken elke dag met de glimlach aan Genk als shoppingstad."





Gezicht tonen

Nicole Baeten, die in Shopping 1 schoenenzaak Avance uitbaat, is een van de 100 handelaars die het uithangbord vormen. "De campagne zal helpen om de klap van de sluiting van Carrefour en het mogelijke verlies van klanten in Shopping 1 op te vangen", zegt ze. "Het is nodig dat we ons gezicht laten zien aan de klanten. Met een vriendelijke lach komt meer volk over de vloer."





50 jaar

Burgemeester Wim Dries is blij dat de campagne er is. "Zo geven we de handelaars een duwtje in de rug. 50 jaar geleden opende in Genk het eerste shoppingcenter van het land. En 20 jaar geleden waren we de eerste die begon met centrummanagement, met betrokkenheid van handelaars. Vandaag vinden we met de campagne zo'n partnerschap opnieuw uit."