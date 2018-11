100 acteurs spelen in het

stadspark sprookjes na LXB

18 november 2018

12u00 0

Het voorbije weekend was het stadspark aan de Molenvijvers het decor voor een spraakmakende sprookjestocht. Een kleine 1800 kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s werden tussen en langs de vijvers ondergedompeld in een feeërieke, ietwat mysterieuze maar sprookjesachtige sfeer. Daar zorgden de 100 acteurs voor die in de huid en kleren kropen van evenveel figuren uit bekende en minder bekende maar ook nieuwe sprookjes. Naast de klassieke sprookjes zoals Hans en Grietje met de boze heks en Peter Pan hebben ze ook korte fragmenten van moderne sprookjes zoals Frozen nagespeeld. “We prikkelen de fantasie van de kinderen”, vertelden Ken Claes en Pim Mannaerts, de vertolkers van Pinokkio. “Het park dat er half donker en half verlicht bijligt draagt bij tot een sprookjesachtige omgeving. En daarbij, we zijn gekleed in glitterpakken. Ook dat hoort bij sprookjes.” Op de sprookjestocht werden twaalf sprookjes terug tot leven gebracht maar de kinderen werden er nauw bij betrokken. Een nieuwe invalshoek tijdens de tocht was dat de bezoekers vlakbij de ingang tot het park in open circustenten genoten van dansacts. Ze voerden Flamencodansen op. De hele act verwees naar het sprookje van de Klokkenluider van Le Notre- Dame.