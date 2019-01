10 Projecten krijgen BNP Parisbas-Fortis Award Jempi Welkenhuyzen

28 januari 2019

15u07 0

Allemaal gelukkige gezichten bij de uitreiking van de Awards door de Foundation BNP Paribas Fortis in BuBao St. Elisabeth te Wijchmaal-Peer. Tien projecten, vooral uit Genk en het Maasland, krijgen samen 90.000 euro om aan hun noden te voldoen.

Het waren veelal socio-educatieve projecten uit de jeugdzorg en het onderwijs. Van kind en taal, over jeugdkampen, workshops rond welbevinden of sociale vaardigheden tot projecten in de vrije tijd. En heel concreet: een belevingstuin, een avontuurlijke speelplaats, een buurtspeelpark, materialen, een escaperoom of het inrichten van een bezoekersruimte.

Het is het negende jaar dat BNP Parisbas Fortis Foundation bijdraagt in de verwezenlijking van projecten van vzw’s rond kansarme kinderen en jongeren. De laureaten kunnen binnen drie jaar opnieuw inschrijven voor een andere activiteit. Wie ook wil beroep doen op het fonds: Warandeberg 3-1WA2A 1000 Brussel.