1.800 inschrijvingen voor BE-Alert, stad wil meer 17 februari 2018

02u55 0 Genk Het schepencollege wil dat Genkenaren zich massaal inschrijven op BE-Alert, een platform waarmee gemeentebesturen burgers kunnen verwittigen als zich een ramp voordoet. Begin vorig jaar lanceerde de federale overheid de service, en Genk tekende meteen in. Landelijk hebben zich een dik jaar later 275.000 burgers laten registreren, Genk zit rond de 1.800. "We willen dat aantal gevoelig doen stijgen", aldus burgemeester Wim Dries.

"We geloven dat een sms of een spraakberichtje op een heel directe en doeltreffende manier burgers inlicht over een noodtoestand en hen instructies geeft", legt Dries uit.





Het college neemt drie initiatieven om meer Genkenaren te overtuigen om zich aan te sluiten bij BE- alert. "Dat doen we via de website van de stad, de sociale media en het stadsmagazine 3600", vertelt Dries.





Test

"We zullen ook geregeld deelnemen aan de tests met BE-Alert die de federale overheid elke eerste donderdag van de maand houdt. Zo'n test heeft een dubbel voordeel: Zowel onze diensten als onze burgers raken ermee vertrouwd."





Wegenwerken

Verder gaat de stad onderzoeken of sms-berichten een extra aanvulling kunnen betekenen op bijvoorbeeld de communciatie rond wegenwerken.





(LXB)





Meer over Wim Dries

Genk