1.800 euro boete voor negeren rookverbod 31 mei 2018

De 56-jarige uitbater van café Moenroe in Genk is veroordeeld tot een boete van 1.800 euro. De man liet het toe om in zijn zaak in de verbruikersruimte te roken. Bovendien had hij de voorgestelde minnelijke schikking niet betaald. Bij een controle op 14 oktober 2016 werd een uitgesproken sigarettengeur vastgesteld terwijl de met peuken gevulde asbakken op de tafels niets aan de verbeelding overlieten. De cafébaas kwam niet opdagen op de rechtbank, waardoor hij bij verstek veroordeeld werd. (JEK)