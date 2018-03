1.600 gasten op hét fashionevent van Limburg 12 maart 2018

02u26 0 Genk Genk Showt, hét fashionevent van Limburg, vond het voorbije weekend plaats in een megatent. Zo'n 1.600 fashionista's en mensen die ervan houden zich modieus te kleden, zagen 35 modellen op de catwalk voorbij paraderen.

Ze showden de nieuwe modetrends voor de lente en zomer. Er liep schoon volk op de catwalk onder wie enkele BV's. Ze gaven de vier modeshows, verspreid over het weekend, een extra cachet. Zo liep Angelina Flor Pua, de kersverse Miss België, gracieus op de rode loper. Ze kreeg gezelschap van Loredana, de zangers van Two Fabiola die haar eerste pasjes op een catwalk deed.





Bij de ervaren mannequins hoorden Griet Vanhees en Hanne Troonbeeckx. Bij de heren werden de kleren gedragen door onder andere Joshua en Fabricio van Temptation Island. Genk Showt werd geopend met een straffe act van drie acrobaten die baggie (lees, in Genkse stijl) gekleed waren. Ze droegen sportieve joggingpakken.





After Party

De fashionhoogdagen werden afgesloten met een Cosmopolitan After Party met optredens van Patje Krimson, de wederhelft van Loredana, en Buscemi. Het fashionweekend werd georganiseerd door de handelaars van het centrum. (LXB)