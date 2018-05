1.500 jobs erbij op vroegere Fordsite ACHT HALLEN VOOR BEDRIJVEN DIE AAN E-COMMERCE DOEN XAVIER LENAERS

29 mei 2018

02u29 0 Genk Genk Green Logistics zal acht hallen, of 250.000 vierkante meter, bouwen op het terrein van de vroegere Fordfabriek. De investering van 120 à 150 miljoen euro levert 1.500 jobs op. "Bedrijven die aan e-commerce doen, hebben nood aan opslagplaats."

Genk Green Logistics, een joint venture van Intervest Offices & Warehouses en de Limburgse Group Machiels, neemt op de Fordsite de ontwikeling van zone B voor zijn rekening. Het gaat daarbij om 42 van in totaal 130 hectare. De overeenkomst werd ondertekend op het kabinet van Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA). "Met de verkoop zijn we toe aan het laatste grote hoofdstuk van het masterplan voor de herbestemming van Ford Genk", zegt de minister. Eerder raakte al bekend dat H. Essers en Haven Genk zone C zullen ontwikkelen. H. Essers, een grote speler in transport en logistiek, is al gestart met de bouw van de eerste hallen voor op- en overslag van watergebonden goederen.





Zoals Nike

Ook Green Logistics kiest voor een logistieke activiteit. "We leggen de focus op e-commerce", vertelt Jean-Paul Sols, de ceo van Intervest, die investeert in kantoorgebouwen en logistieke panden. "We stellen vast dat retailers magazijnen zoeken voor opslag van goederen die klanten via internet bestellen. Want ook bedrijven die aan e-commerce doen, hebben nood aan opslagplaats. We spelen daar op in. Bovendien willen we goederen opslaan die een delicate behandeling vereisen, zoals chemische en andere producten. We hebben de site van Nike in Laakdal als referentie genomen. Die is een voorbeeld wat betreft toevoer van goederen via het Albertkanaal. De Fordsite grenst ook aan het kanaal. We stellen ook vast dat de uitgaande trafiek nog veel met vrachtwagens gebeurt."





Behalve de ligging aan het kanaal speelde de nabijheid van het spoor en de snelwegen mee in de beslissing. Dat Green Logistics de grond relatief goedkoop kan verwerven, bepaalde eveneens de keuze voor de Fordstie. "Bij onze noorderburen moet je 100 euro per vierkante meter voor industriegrond betalen, hier kopen we aan 40 euro", zegt Sols.





Opleidingen

"In Limburg kunnen we bovendien terugvallen op een groot potentieel aan arbeidskrachten. Daar komt nog bij dat de VDAB specifieke opleidingen voor jobs in de logistieke sector voorziet." Dankzij Genk Green Logistics kunnen 1.500 werknemers aan de slag. Samen met de 1.000 nieuwe jobs van H. Essers en Haven Genk zullen er dus opnieuw 2.500 mensen op de site hun taak kunnen uitoefenen. Ter vergelijking: Ford en de toeleveranciers telden destijds samen zo'n 7.700 werknemers.





Genk Green Logistics heeft 5 jaar nodig om de magazijnen, die duurzaam zullen zijn, neer te zetten. Binnenkort wordt voor de bouw ervan een vergunning aangevraagd. "Tegen 2020 hopen we het eerste gebouw klaar te hebben", zegt Jean-Paul Sols.